نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم عبر بوابة دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 10-2-2024، في الجولة الرابعة والعشرين من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي، والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز- الجولة 24

مانشستر سيتي ضد إيفرتون: 2:50 ظهرا بتوقيت القاهرة

فولهام ضد بورنموث: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ليفربول ضد بيرنلي: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

لوتون تاون ضد شيفيلد يونايتد: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير ضد برايتون: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

وولفرهامبتون ضد برينتفورد: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

نوتنجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد: السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

تمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الحقوق الحصرية لإذاعة مبارايات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك يمكنكم متابعة كافة أحداث مواجهات اليوم من البريميرليج عبر شاشاتها.