نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفركوزن أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه انظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الألمانية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن مساء اليوم السبت 10 فبراير 2024، في بطولة الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

متي موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره نادي باير ليفركوزن مساء اليوم السبت 10 فبراير 2024، في الجولة 21 من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا" موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب باي أرينا المباراة المرتقبة بين نادي بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن؟

تذاع أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن عبر قناة بي إن سبورتس 5 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الألماني موسم 2023-2024.

تردد القناة 11054

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

تردد القناة على السهيل سات 11623

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3