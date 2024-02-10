نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما المتوقع أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر دانييلي دا روسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة إنتر ميلان مساء اليوم السبت 10 فبراير 2024 في الجولة الرابعة والعشرون من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو" موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل روما المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: ريك كارسدورب – مانشيني – دييجو يورينتي – آنجيلينو

خط الوسط: بيليجريني – باريديس – كريستانتي

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي – روميلو لوكاكو – باولو ديبالا.

وتذاع مباراة روما أمام نظيره فريق إنتر ميلان، عبر قناة أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي نادي روما الخامس برصيد 38 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.