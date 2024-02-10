تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام روما في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر سيموني إنراجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة روما مساء اليوم السبت 10 فبراير 2024 في الجولة الرابعة والعشرون من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو" موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة روما في الدوري الإيطالي؟

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: أتشيربي – باستوني – بافارد

خط الوسط: دارميان – هاكان تشالهان أوجلو – ميختاريان – باريلا – دي ماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي نادي روما الخامس برصيد 38 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.