نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه جيرونا، اليوم السبت 10 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراة الذهاب على ملعب جيرونا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، أحرز أهداف الأبيض "خوسيليو - جود بيلينجهام - تشاوميني"، وتعرض ناتشو للبطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ريال مدريد وجيرونا عبر قناة بي إن سبورتس 1، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني خلال هذا الموسم.

يحل فريق ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي فريق جيرونا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وفريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

يذكر أن قائمة ريال مدريد لتلك المباراة شهدت تواجد أنطونيو روديجر وفينيسيوس جونيور بعد غيابهما في المباراة الماضية، بينما يستمر غياب ناتشو عن القائمة للإصابة.