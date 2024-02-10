نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواجهة قوية أمام نظيره فريق بيرنلي، مساء اليوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بيرنلي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب الانفليد معقل الريدز.

حيث يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.