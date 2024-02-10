انت الأن تتابع خبر بعد توديع المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا ... ياسين بونو يصل إلى الرياض ويصدم الجميع بتصريح صادم للغاية ...بهذا الخصوص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل حارس مرمى فريق نادي الهلال، المغربي ياسين بونو، إلى العاصمة الرياض.

وجاء ذلك عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا، حيث منح الجهاز الفني، ياسين بونو؛ إجازة إضافية، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وينتظر أن يشارك بونو في تدريبات جيسوس الجماعية مما يعني جاهزيته لمواجهة كأس موسم الرياض أمام النصر.

يذكر أن المغرب ودعت البطولة عقب الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا في دور الـ16 ليعود بونو لصفوف الهلال من جديد.