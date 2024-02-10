انت الأن تتابع خبر رسالة من فيتوريا بعد رحيله عن المنتخب.. مفاجأة أثارت الجدل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت قناة العربية مصر بنشر تقرير بالفيديو فيه رسالة من فيتوريا بعد رحيله عن المنتخب، وجاءت تحت عنوان “كده بيخرب المنتخب”، وأيضاً جاءت التوصية الغريبة من فيتوريا بأن يتم العمل على استبعاد 5 من المنتخب وبعضهم أساسي طوال كأس إفريقيا.
رسالة من فيتوريا بعد رحيله عن المنتخب
- وشمل التقرير رسالة من فيتوريا بعد رحيله عن المنتخب، وذلك يأتي بعد رحيله باستبعاد 5 نجوم كان أغلبهم يلعبون بشكل رئيسي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وقال مهيب عبد الهادي الناقد الرياضي إن فيتوريا طالب بضرورة استبعاد العديد من النجوم من منتخب مصر، وهم كلاً من “أبو جبل، وأحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، محمود كهربا، أيضا مهند لاشين”.
- وأعلن أن كلاً من أحمد حجازي وأحمد فتوح شاركوا في 4 مباريات في البطولة الأخيرة، وأيضاً أن محمود كهربا لم يقوم بالمشاركة في أي مباراة داخل البطولة، وجاء التقرير الذي عرضته قناة العربية بعنوان “مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن الجهاز الفني للمنتخب.. ومجدي عبدالغني: اللي جاب حسام حسن ضرب عصفورين بحجر”.
حسام حسن مدير المنتخب المصري
- وأكد مجدي عبد الغني نجم المنتخب المصري السابق، إن اختيار حسام حسن كمدير للمنتخب المصري، جاء طبقاً إلى مطالب الجماهير، وقال “اللي جاب حسام حسن ضرب عصفورين بحجر”، وأن نجاحه سوف يكون فرحة للجميع واتحاد الكرة، وأنه في حالة عدم النجاح في هذا الأمر سوف يتم اختيار كل ما يريده الجمهور، وهو ضرب عصفورين بحجر واحد.
- وتمت الإشارة أيضاً إلي أن الجمهور يحب كثيراً حسام حسن، وهو يريد أن يخوض التجربة معه، وأيضاً أن الجمهور طالب بالتعاقد مع حسام حسن، وتحدث مدحت شلبي في الفيديو أن تولي حسام حسن تدرب المنتخب المصري سوف يوفر الكثير من الدولارات، وسيحصل الجهاز الفني بأكمله على المرتب بالجنيه المصري.