انت الأن تتابع خبر رسالة من فيتوريا بعد رحيله عن المنتخب.. مفاجأة أثارت الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قناة العربية مصر بنشر تقرير بالفيديو فيه رسالة من فيتوريا بعد رحيله عن المنتخب، وجاءت تحت عنوان “كده بيخرب المنتخب”، وأيضاً جاءت التوصية الغريبة من فيتوريا بأن يتم العمل على استبعاد 5 من المنتخب وبعضهم أساسي طوال كأس إفريقيا.

رسالة من فيتوريا بعد رحيله عن المنتخب

وشمل التقرير رسالة من فيتوريا بعد رحيله عن المنتخب، وذلك يأتي بعد رحيله باستبعاد 5 نجوم كان أغلبهم يلعبون بشكل رئيسي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وقال مهيب عبد الهادي الناقد الرياضي إن فيتوريا طالب بضرورة استبعاد العديد من النجوم من منتخب مصر، وهم كلاً من “أبو جبل، وأحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، محمود كهربا، أيضا مهند لاشين”.

وأعلن أن كلاً من أحمد حجازي وأحمد فتوح شاركوا في 4 مباريات في البطولة الأخيرة، وأيضاً أن محمود كهربا لم يقوم بالمشاركة في أي مباراة داخل البطولة، وجاء التقرير الذي عرضته قناة العربية بعنوان “مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن الجهاز الفني للمنتخب.. ومجدي عبدالغني: اللي جاب حسام حسن ضرب عصفورين بحجر”.

حسام حسن مدير المنتخب المصري