انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.. أهمهم ليفربول أمام بيرنلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة من أبرز الأشياء الذي يحتوي على الكثير من المسابقات التي توجد حول العالم، ويريد كل عشاق الساحرة المستديرة معرفتها بشكل مستمر لمشاهدة كل اللقاءات المميزة والمثيرة على مدار اليوم.

مباريات اليوم السبت

وتبث مباريات اليوم السبت على جميع الشاشات ومن أهمها الديربي العربي بين كلاً من الأردن وقطر وهم يبحثون وراء الحصول على لقب بطولة كأس أمم آسيا 2023، وهذا بجانب مباراة جنوب إفريقيا والكونغو للحصول على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

جدول مباريات اليوم

ويوجد في جدول مباريات اليوم الدوري الإسباني والقمة النارية التي تكون بين كلاً من جيرونا وريال مدريد في الجولة الرابعة والعشرون من عمر المسابقة، وأيضاً يقابل كلاً من مانشستر سيتي نظيره إيفرتون، وأيضاً ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، والدوري الألماني فيه قمة بين كلاً من باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، وأيضاً لقاء باريس سان جيرمان أمام ليل في الدوري الفرنسي، وتأتي المباريات كما يلي:

مواعيد مباريات كأس آسيا

الأردن ضد قطر – الساعة 5 مساء – على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا ضد الكونغو- الساعة 10 مساء – على قناة beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد إيفرتون- الساعة 2:30 عصرا- على قناة beIN Sports HD 1

فولهام ضد بورنموث- الساعة 5 مساء

ليفربول ضد بيرنلي – الساعة 5 مساء- على قناة beIN Sports HD 1

لوتون تاون ضد شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء

توتنهام ضد برايتون- الساعة 5 مساء

وولفرهامبتون ضد برينتفورد- الساعة 5 مساء

نوتينجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال- الساعة 3 عصرا

ريال سوسييداد ضد أوساسونا – الساعة 5:15 مساء

ريال مدريد ضد جيرونا – الساعة 7:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

لاس بالماس ضد فالنسيا –الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد لاتسيو- الساعة 4 مساء

روما ضد انتر ميلان – الساعة 7 مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو ضد تورينو – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون ضد فولسفبورج – الساعة 4:30 مساء

آينتراخت فرانكفورت ضد بوخوم – الساعة 4:30 مساء

أوجسبورج ضد لايبزيج – الساعة 4:30 مساء

باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد ستراسبورج – الساعة 6 مساء

باريس سان جيرمان ضد ليل – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

فاتح قرا جمرك ضد بينديك سبور- الساعة 3 عصرا

جالاتا سراي ضد إسطنبول باشاك شهير- الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري