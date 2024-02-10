انت الأن تتابع خبر نهائي كأس آسيا.. مواجهة نارية بين قطر والأردن للفوز بالبطولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على أرضية ستاد لوسيل، تقام اليوم السبت 10 فبراير 2024، مباراة نهائي كأس آسيا، بين منتخبي قطر والأردن في نهائي عربي خاص.

منتخب قطر حامل اللقب، وصل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على منتخب إيران في نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين، ليواصل العنابي طريقه للاحتفاظ باللقب.

بينما منتخب الأردن، فقد وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك تحت قيادة المدرب المغربي حسين عموته، ويأمل النشامى في تحقيق أول لقب في تاريخهم ببطولة كأس آسيا.

موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

المباراة ستقام اليوم السبت 10 فبراير 2024، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا، السادسة مساء بتوقيت السعودية، قطر، الأردن ، العراق وسوريا، السابعة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان الرابعة مساء بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن

beIN Asian Cup بتعليق عصام الشوالي.

SSC 1 HD بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي، والمعلق محمد حسين.

Alkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي.

Alkass EXTRA TWO HD بتعليق محمد السعدي.

القناة العراقية الرابعة بتعليق مناف الحميداوي.

تشكيل منتخب قطر المتوقع لمواجهة الأردن