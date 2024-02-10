أرسنال يبصم على إحصائية مميزة قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، غدا الأحد الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يواجه فريق أرسنال نظيره وست هام يونايتد، مساء غدا الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أرسنال يحقق إحصائية مميزة قبل مباراة وست هام

ويمتلك فريق أرسنال أرقام مميزة قبل مواجهة نظيره وست هام يونايتد مساء غدا الأحد، حيث تلقى الجانرز الهزيمة في مباراة واحدة فقط في آخر 15 مباراة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أمام فريق وست هام.

وتلقى فريق أرسنال الهزيمة خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد، مرة واحدة في آخر 15 مباراة وكانت بنتيجة 1-0 في يناير من عام 2019.

والجدير بالذكر أن فريق أرسنال يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، متساويا مع مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب.