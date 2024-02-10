فودين يتغنى بنجم مانشستر سيتي قبل مواجهة إيفرتون: من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في مواجهة صعبة أمام نظيره فريق إيفرتون، اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

فودين يشيد بأداء دي بروين قبل مباراة اليوم

وأكد فيل فودين، نجم فريق مانشستر سيتي، في تصريحات له قبل المباراة عن زميله المتألق دي بروين:: “دي بروين لاعب جاد للغاية في المباريات، وعندما يصل إلى مستواه المعهود يكون من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم”.

وتابع: “من وجهة نظري أن أي لاعب يمكنه لعب الكرة أو عرضها كما يفعل دي بروين، ولذلك في حال رغبتنا في تحقيق الفوز بأي بطولة، فإننا سنحتاج إلى كيفن دي بروين، وأن يكون في أفضل مستوياته”.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، يحتل المركز. الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 49 نقطة، جمعهم من 22 مباراة حتى الآن.