مشاهدة مباراة الأردن وقطر يلا شوت بث مباشر في نهائي كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - منافسة آسيوية عربية بين Jordan - Qatar بالنهائي، مشاهدة مباراة الأردن وقطر بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس آسيا، سيتحدد بطل كأس آسيا 2024 في قلب ملعب لوسيل، حيث ستجمع المباراة بين منتخب قطر حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور، ومنتخب الأردن الذي يعد مفاجأة سارة في هذه النسخة.

لقد قدم منتخب الأردن أداءً مذهلًا طوال المسابقة، بدءًا من تحقيق النتائج الكاملة في دور المجموعات، ومرورًا بالانتصارات على فلسطين وأوزباكستان. وشهدت المباراة النصف نهائية أمام إيران تنافسًا مثيرًا حتى اللحظات الأخيرة.

ولم تكن مسيرة الأردن سهلة أيضًا، بل كانت مليئة بالإثارة والصعوبة، بعد التأهل كأحد أفضل الثالثين، تمكن "النشامى" من تخطي العراق في مباراة مجنونة، ثم تفوقوا على طاجيكستان وحققوا مفاجأة كبرى بالفوز على كوريا الجنوبية 2-0 والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخهم تحت قيادة المدرب الحسين عموتة.

يضفي طابع الديربي العربي على هذا اللقاء المزيد من المتعة، وفي مثل هذه النهائيات يبقى التعليق محفورًا في الذاكرة، كما حدث في نهائي عام 2007 بين العراق والسعودية، وتذكرنا بالعبارة الخالدة لعصام الشوالي "للزعامة يا يونس" بعد هدف يونس محمود التاريخي.

متى موعد وتوقيت مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا 2023؟

تم تحديد موعد بث مباشر مباراة الأردن وقطر يلا شوت في بطولة كأس آسيا 2023 من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستقام المباراة في ملعب ستاد "لوسيل" في الدوحة في يوم السبت المقبل، الموافق 10 فبراير الحالي.

مشاهدة مباراة الأردن وقطر بث مباشر يلا شوت

سينطلق اللقاء النهائي بين الأردن وقطر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي. ستكون هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين للتنافس على لقب بطولة كأس آسيا وإظهار قدراتهم ومهاراتهم في الملعب.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد قطر اليوم في نهائي كأس أمم آسيا؟

ستتم مشاهدة مباراة الأردن وقطر بث مباشر يلا شوت ومباريات كأس آسيا 2024 على عدة قنوات مختلفة في الدول العربية. في المملكة العربية السعودية، ستتم بث المباريات على قناة SSC. في العراق، ستكون البث على قناة الرابعة العراقية. أما في بقية بقاع الوطن العربي، ستكون المباريات متاحة على قناة بي إن سبورت.

بالنسبة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024، ستتم بثها على الشبكة البنفسجية عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1"، وستكون متاحة للمشاهدين في المملكة العربية السعودية على "SSC1 HD" من خلال المجموعة السعودية.

هناك أيضًا إمكانية متابعة المباراة عبر قناة AD Sports ASIA في الإمارات، وسيتمكن مشتركو بي إن سبورتس من مشاهدتها على قناة AL Kass Extra 1. بالتالي، ستكون هناك خيارات متعددة للجماهير العربية لمشاهدة ومتابعة المباراة النهائية المثيرة.

تردد القنوات:

تردد قناة SSC تردد قنوات أبوظبي الرياضية عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الأردن وقطر اليوم في نهائي آسيا؟

لمتابعة بث مباشر مباراة الأردن وقطر يوتيوب دون تقطيع في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو حكم نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر؟

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الحكم الصيني ما نينغ لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2024 بين منتخبي قطر والأردن. وقد أثار ما نينغ الجدل في الفترة الأخيرة بسبب تورطه في حوادث مثيرة للجدل، بما في ذلك تعرضه للضرب في الدوري الصيني.

يبلغ ما نينغ من العمر 44 عامًا وهو حكم صيني حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2011.

قاد ما نينغ حتى الآن ثلاث مباريات في بطولة كأس آسيا 2024، بما في ذلك مباريات كوريا الجنوبية مع البحرين وقطر مع فلسطين وإيران مع اليابان، كما شغل منصب الحكم الرابع في مباراة الأردن مع كوريا الجنوبية في نصف النهائي.

بهذا التعيين، سيصبح ما نينغ أول حكم صيني يدير المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا. سيتم مساعدته في إدارة المباراة بواسطة زميله الصيني زهو في وزهانغ تشينغ. من المعروف أن ما نينغ يعمل كمدرس في كلية "Wuxi" المهنية والتقنية.

الحكم تعرض للضرب مسبقًا:

يجدر بالذكر أن ما نينغ تعرض لانتقادات واسعة في الصين بسبب بعض قراراته المثيرة للجدل، مثل طرد ثلاثة لاعبين في مباراة ديربي شنغهاي في الدوري الصيني الممتاز في عام 2015، وتعرضه للضرب من لاعب برازيلي في مباراة أخرى في عام 2022.

تشكيلة مباراة الأردن وقطر في نهائي أمم آسيا

أولًا: تشكيل منتخب الأردن

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، براء مرعي، يزن العرب

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد

خط الهجوم: محمود المرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري

ثانيًا: تشكيل منتخب قطر

حراسة المرمى:مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق

جوائز نهائي كأس آسيا 2024

المركز الجائزة البطل 5 ملايين دولار الوصيف 3 ملايين دولار نصف النهائي مليون دولار بقية المراكز 200 ألف دولار

الأردن ضد قطر.. تاريخ المواجهات

تعد المباراة المقبلة بين منتخبي قطر والأردن هي المواجهة الثامنة عشرة بينهما، حيث سبق لهما أن التقيا في 17 مباراة سابقة سواء ودية أو رسمية. بدأت هذه المباراة الأولى بينهما في عام 1984 ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم آسيا.

تظهر الإحصائيات أن المنتخب القطري يتفوق بشكل كبير على نظيره الأردني. فقد تمكن المنتخب القطري من الفوز في 10 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 4 مباريات فقط، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

وقد سجل لاعبو المنتخب القطري 24 هدفًا في مرمى المنتخب الأردني، بينما تلقت شباكهم 11 هدفًا فقط.

وتم تسجيل أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين لصالح المنتخب الأردني، حيث حقق الفوز بنتيجة 3-0 على المنتخب القطري في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2008.

من هو أكثر منتخب فاز بكأس آسيا عبر التاريخ؟

المنتخب عدد مرات التتويج اليابان 4 السعودية 3 إيران 3 كوريا الجنوبية 2 أستراليا 1 الكويت 1 قطر 1 العراق 1

نهائي كأس آسيا.. صراع القيمة التسويقية

تُقدر القيمة التسويقية لمنتخب قطر بنحو 15.9 مليون يورو، بينما تُقدر القيمة التسويقية لمنتخب الأردن بنحو 13.65 مليون يورو.

يُعَدُّ موسى التعمري هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقًا في منتخب الأردن، حيث يلعب مع فريق مونبلييه الفرنسي بقيمة تبلغ نحو 6 ملايين يورو. فيما يُعَدُّ أكرم عفيف هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقًا في منتخب قطر وينتمي لنادي السد القطري بقيمة تبلغ نحو 4.5 مليون يورو.

يتمتَّع منتخب قطر بمعدل أعمار يبلغ 27.9 عامًا، في حين يبلغ معدل أعمار منتخب الأردن 27.5 عامًا.

يوجد 10 لاعبين محترفين في تشكيلة منتخب الأردن، وأبرزهم هو موسى التعمري لاعب فريق مونبلييه. بالمقابل، لا يوجد لاعب محترف خارج الدوري القطري في تشكيلة العناني الحالية.