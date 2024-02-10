محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو بين كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في إطار نهائي بطولة كأس امم إفريقيا يوم غد الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو بين كوت ديفوار ونيجيريا

وتنطلق منافسة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتم تعيين الحكم الدولي محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو لإدارة نهائي كأس امم إفريقيا وتساعده الموريتانية ماريا ريفيت حكم فيديو مساعد.

ويقود المباراة تحكيمًا الحكم الموريتاني دحان بيده حكم ساحة ويعاونه كلًا من الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد اول وديانا يكوتيشا مساعد ثاني، والمغربية بشري كربوبي حكم رابع.