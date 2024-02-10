نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة في انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك في صيف 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر محمود فتح الله مدرب بيراميدز الأول لكرة القدم السابق حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

مفاجأة في انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

وقال محمود فتح الله عبر تصريحات تلفيزيونية عبر قناة أون تايم سبورت:"عقد رمضان صبحي مستمر مع بيراميدز لمدة موسمين".

وأضاف فتح الله:"الكورة جائز بها جميع الأحوال ولا أحد كان يعلم انتقال عبدالله السعيد إلى فريق الزمالك بعد الانتقال إلى بيراميدز".

واختتم محمود فتح الله:"من المُتوقع أن نجد رمضان صبحي بقميص نادي الزمالك بعد نهاية عقده مع فريق بيراميدز مثلما حدث مع عبدالله السعيد في الفترة الأخيرة".