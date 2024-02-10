نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. فودين يفاجئ دي بروين بتصريحات قوية وآرسنال يحقق إحصائية رائعة ومواجهات نارية في جميع الدوريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 10-2-2024 في السطور التالية:

فودين يفاجئ دي بروين بتصريحات قوية

أكد فيل فودين، نجم فريق مانشستر سيتي، في تصريحات له قبل المباراة عن زميله المتألق دي بروين:: “دي بروين لاعب جاد للغاية في المباريات، وعندما يصل إلى مستواه المعهود يكون من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم”.

وتابع: “من وجهة نظري أن أي لاعب يمكنه لعب الكرة أو عرضها كما يفعل دي بروين، ولذلك في حال رغبتنا في تحقيق الفوز بأي بطولة، فإننا سنحتاج إلى كيفن دي بروين، وأن يكون في أفضل مستوياته”.

أرسنال يبصم على إحصائية مميزة قبل مواجهة وست هام يونايتد

يمتلك فريق أرسنال أرقام مميزة قبل مواجهة نظيره وست هام يونايتد مساء غدا الأحد، حيث تلقى الجانرز الهزيمة في مباراة واحدة فقط في آخر 15 مباراة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أمام فريق وست هام.

وتلقى فريق أرسنال الهزيمة خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد، مرة واحدة في آخر 15 مباراة وكانت بنتيجة 1-0 في يناير من عام 2019.

والجدير بالذكر أن فريق أرسنال يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، متساويا مع مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأردن أمام قطر في نهائي كأس آسيا 2023

من المقرر أن تقام مباراة قطر والأردن يوم السبت 10 فبراير 2024 وذلك ضمن منافسات نهائي كأس أمم آسيا.



وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنواتBeIN sports القطرية وSSC السعودية بنقل أحداث المباراة.

خالد جلال: حسام حسن مدرب له تاريخ كبير ويعرف كيفية إدارة الأزمات

عبر خالد جلال، نجم الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه يستحق ذلك بعد تاريخه الكبير في كرة القدم المصرية.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة المحور: "في البداية كنت مع تواجد مدير فني مصري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وحسام مدرب كبير وتولى قيادة منتخب الأردن والعديد من الأندية وله تاريخ كبير".

وأكمل: "البعض متخوف من حماس وعصبية حسام ولكنه يمتلك خبرات كافية، والمنتخب يختلف عن الأندية في طريقة التعامل مع اللاعبين والسوشيال ميديا".

وأردف: "يجب أن يقدم اتحاد الكرة كل الدعم لحسام حسن والجهاز الفني بالكامل، وسعيد بالأخبار التي تشير إلى انضمام أحمد الكأس وسعفان الصغير إليهم".