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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لدياموند والإعلاميين وأورانج بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

تنطلق اليوم السبت الساعة الثالثة عصرًا منافسات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث ، بإقامة سبع مباريات.

1- صول مع دياموند

على ملعب نادي النجوم يحل فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 41 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق صول صاحب المركز الثالث عشر بقيادة احمد الضظوى برصيد 12 نقطة.

حقق فريق دياموند الفوز برباعية مقابل هدف في الدور الأول.

2- اورانج مع بشتيل

يشهد نادي اسكو لقاء صعب بين فريق اورانج صاحب الثالث بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 34 نقطة

مع فريق بشتيل صاحب المركز الرابع بقيادة جمال حواش برصيد

33 نقطة.

حقق فريق اورانج الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



3-اطفيح مع الإعلاميين

على ملعب نادي اطفيح يواجه فريق اطفيح صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود سعيد برصيد 18 نقطة فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر راشد برصيد 38 نقطة.



وحقق فريق الإعلاميين الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



4- حدائق الاهرام مع المعادي



على ملعب نادي الحدائق يلتقي فريق فريق حدائق الاهرام صاحب المركز العاشر بقيادة محمود نصر برصيد 22 نقطة مع فريق المعادي صاحب المركز السادس بقيادة احمد الجداوى برصيد 27 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



5- حلوان العام مع الصيد

يستضيف نادي 63 الحربي لقاء صعب بين فريق حلوان العام صاحب المركز السابع بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 26 نقطة

مع فريق الصيد صاحب المركز الخامس بقيادة طارق حسن برصيد 29 نقطة.



وحقق فريق الصيد الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



6- اسمنت حلوان مع منشية ناصر



على ملعب نادي الاسمنت يلعب فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة بقيادة شريف خالد برصيد 3 نقاط مع فريق منشية ناصر صاحب المركز الثامن بقيادة عماد عابدين برصيد 25 نقطة.



وحقق فريق منشية ناصر الفوز باحدى عشر هدف مقابل هدف.



7- ابو النمرس مع كاسكادا



على ملعب نادي ابو النمرس يستقبل فريق ابو النمرس صاحب المركز التاسع بقيادة عماد عابدين برصيد 23 نقطة فريق كاسكادا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عماد دربالة برصيد 19 نقطة.



حقق فريق كاسكادا الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة

1- دياموند 41 نقطة

2- الإعلاميين 38 نقطة

3- اورانج 34 نقطة

4- بشتيل 33 نقطة

5- الصيد 29 نقطة

6- المعادي واليخت 27 نقطة

7- حلوان العام 26 نقطة

8- منشيه ناصر 25 نقطة

9- ابو النمرس 23 نقطة

10- حدائق الاهرام 22 نقطة

11- كاسكادا 19 نقطة

12- اطفيح 18 نقطة

13- صول 12 نقطة

14- اسمنت حلوان 3 نقاط