نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شرط مثير في عقد حارس الأهلي الجديد (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت إدارة النادي الأهلي في الأيام السابقة قبل غلق باب القيد، في حل أزمة حارس المرمى، بعد تأكد غياب الحارس الأساسي الدولي محمد الشناوي لعدة أشهر.

حيث تعاقدت إدارة القلعة الحمراء مع محمود الزنفلي، حارس مرمى نادي الداخلية على سبيل الإعارة.



- مفاجأة في عقد الأهلي والزنفلي

وأكد الناقد الرياضي حامد وجدي في تصريحاته مع سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" لدي بعض التفاصيل عن موسم الانتقالات والتي تشبه الفوازير وأولها صفقة انتقال الزنفلي للأهلي".

وواصل:" وكيل اللاعب تحدث أن عقد اللاعب إعارة بنية البيع، في حالة الإعارة فقط يكون المبلغ مليون ونصف وفي حالة البيع يكون 5 مليون جنيه".

وأشار:" هذا الحديث ليس صحيح فقط علمت أن العقد 2 مليون حال الإعارة فقط ومثلهم في حالة البيع النهائي، ولكن الفاصل أن يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب مع نادي الداخلية قيمته 3 مليون جنيه".

وأختتم:" يوجد اتفاق بين إداراتي الأهلي والداخلية لتغيير بعض الصيغ في العقود بالفترة المقبلة، وسيزيد المقابل المادي بشكل كبير".