نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تقسيط غرامة كهربا؟ مفاجأة من داخل مجلس إدارة الزمالك والسر في رقم 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال قضية محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي والغرامة الضخمة التي اقرتها المحكمة الرياضية لصالح نادي الزمالك، تشغل حيز كبير من جماهير الفارس الأبيض بعد أزمة القيد في الفترة الأخيرة.

- تطورات غرامة كهربا

وأكد حامد وجدي الناقد الرياضي عبر أون تايم سبورت:" علي العباسي المحامي التونسي لكهربا، اتصل بأحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، لعرض فكرة تقسيط غرامة كهربا، وهذا ما لاقى انقسام كبير داخل القلعة البيضاء بين مؤيد ومعارض".

وتابع:" يوجد عضوين داخل إدارة الزمالك وافقوا على التقسيط وحسين لبيب أبرز الرافضين خاصة وأن الأبيضقد يتعرض لإيقاف مجدد بسبب غرامتي خالد بو طيب وباتشبكو ".

ورد سيف زاهر مؤكدا:" لا يوجد أي فرد داخل إدارة الزمالك قبل التقسيط، ويتمسكون بدفع القيمة بالدولار وليس الجنيه المصري".