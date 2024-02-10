نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استقالة خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بسبب هذا المنصب؟ (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم مسؤولو النادي الأهلي لفتة طيبة ومعتادة للوفاء بالجميل لنائب رئيس النادي، العامري فاروق والذي توفته المنية في الأيام الماضية، حيث ترك مسؤولو الإدارة الكرسي الخاص به فارغا، قي أول اجتماع لهم بعد رحيله.

وحرص مجلس إدارة الأهلي، على قراءة الفاتحة قبل بداية الاجتماع على روح العامري فاروق.

- حقيقة استقالة خالد مرتجي

وأكد محمد مراد الناقد الرياضي عبر أون تايم سبورتس:" العامري فاروق كان له دور كبير وبارز داخل إدارة القلعة الحمراء وجميع المقربين يعلمون ذلك".

وتابع:" يوجد بعض الأسماء المرشحة على مقعد نائب رئيس الأهلي في الانتخابات القادمة، والاسم الأقرب هو مصطفى مراد فهمي".

وواصل:" خالد مرتجي امين الصندوق بدرس الاستقالة من منصبه والمنافسة على منصب نائب رئيس الأهلي في الانتخابات القادمة على هذا المنصب في شهر 9 المقبل".