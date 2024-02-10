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أحمد جودة - القاهرة - منافسة عربية آسيوية بين qatar vs jordan قطر والأردن على لقب كأس آسيا، "رابط صاروخي تويتر".. بث مباشر الأردن vs قطر مشاهدة نهائي آسيا 2024 كورة لايف اليوم، يتنافس المنتخبان في هذا النهائي التاريخي، حيث قام كلاهما بالتحضير بشكل جيد للمواجهة المرتقبة. من المتوقع حضور نحو 80 ألف متفرج، وتظهر الصفوف مكتملة وتسود روح معنوية عالية بين اللاعبين. يعتبر هذا اللقاء فرصة تاريخية حيث يلتقي منتخبا الأردن وقطر لأول مرة في نهائي كأس آسيا، مما يجعلها مواجهة فريدة ومثيرة في تاريخ البطولة.

بث مباشر الأردن vs قطر مشاهدة نهائي آسيا 2024 كورة لايف اليوم.. بث مباشر نهائي كأس آسيا 2024 - الأردن vs قطر، اليوم يشهد اللقاء التاريخي بين منتخبي الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا 2024. يلا كورة ستقدم بثًا مباشرًا لمحبي الكرة حول العالم، حيث يترقب الملايين من الجماهير هذه المواجهة الحاسمة، المنتخبان قد أعدا بشكل جيد للمباراة المنتظرة غدًا، ومن المتوقع حضور نحو 80 ألف متفرج لدعم فرقهم المحبوبة. تظهر الصفوف مكتملة، وتسود روح معنوية عالية بين اللاعبين، مما يعزز من التوقعات للحصول على مباراة مثيرة، هذا النهائي لا يكون مجرد مباراة رياضية بل لقاء تاريخيًا يتيح للمنتخبين فرصة تحقيق اللقب القاري. يلتقي منتخب الأردن وقطر للمرة الأولى في نهائي كأس آسيا، مما يجعل هذه المواجهة فريدة ومشوقة لعشاق كرة القدم، تابعوا يلا كورة للاستمتاع ببث مباشر لهذا الحدث الكروي الكبير والتوتر المثير على أرض الملعب.

قطر ضد الأردن.. القنوات الناقلة

ومواجهة النهائي بين المنتخبين الأردني والقطري في نهائي كأس آسيا لموسم 2023-2024 تعد من أبرز الأحداث المنتظرة بشغف من قبل الجمهور العربي. يترقب المشجعون بشغف هذا اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين اللذين قدما أداءً رائعًا خلال مسارهما في البطولة التي تستضيفها دولة قطر.

"رابط صاروخي تويتر".. بث مباشر الأردن vs قطر مشاهدة نهائي آسيا 2024 كورة لايف اليوم

مباراة قطر ضد الأردن مباشر

وقبل المباراة المباشرة بين منتخبي قطر والأردن، يجد المنتخب العنابي نفسه على بُعد خطوة أو أقل من تحقيق لقب البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي. يأتي ذلك بعد أداء مخيب للآمال في دور المجموعات لكأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، ويمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الأردن وقطر يلا شوت اليوم في نهائي كأس أمم آسيا 2024.

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بث مباشر الأردن وقطر في نهائي كأس أمم آسيا رابط سريع مشاهدة HD

مباراة الأردن ضد قطر مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وقطر اليوم في نهائي كأس أمم آسيا 2024.. وقبل مواجهة الأردن وقطر، قام الاتحاد الوطني لكرة القدم بالاستفادة من دعم سخي من الحكومة الأردنية، حيث قدمت تبرعًا بقيمة مليون دينار أردني، تعادل تقريبا مليون ونصف المليون دولار أمريكي. يأتي هذا الدعم بعد تحقيق الإنجاز التاريخي للمنتخب الأردني بالتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2024 في قطر، وهو إنجاز يُحقق للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

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موعد نهائي كأس آسيا 2024 بين الأردن وقطر

ومن المتوقع أن تُقام مباراة الأردن وقطر يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، والساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية واليمن وسوريا والأردن والعراق، بينما ستكون الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان وقطر والكويت.

الأردن ضد قطر.. القنوات الناقلة

وستُنقل مباراة الأردن وقطر عبر مجموعة من القنوات، حيث تعتبر قناة beIN ASIAN CUP 1 هي الناقلة الحصرية لحقوق بث بطولة كأس آسيا. بالإضافة إلى ذلك، ستكون القناة العراقية الرابعة، وشبكة قنوات الكأس اكسترا 1، وقنوات SSC Sport، وأبوظبي الرياضية آسيا 1 أيضًا من بين القنوات التي ستقوم بنقل هذه المباراة.

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معلق مباراة الأردن وقطر عبر القنوات الناقلة

معلق مباراة الأردن وقطر عبر القنوات الناقلة beIN ASIAN CUP 1 عصام الشوالي القناة العراقية الرابعة مناف الحميداوي الكأس إكسترا 2 خالد البلوشي ومنتصر الأزهري أبوظبي الرياضية آسيا 1 حازم عبدالسلام قنوات SSC Sport فهد العتيبي – حاتم بطيشة

تشكيل الأردن أمام قطر

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الأردني لقاء النهائي أمام قطر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

يزيد أبو ليلى. خط الدفاع: عبدالله نصيب - يزن العرب - براء مرعي.

عبدالله نصيب - يزن العرب - براء مرعي. خط الوسط: إحسان خالد - نور الروابدة - نزار الرشدان - محمد أبو حشيش.

إحسان خالد - نور الروابدة - نزار الرشدان - محمد أبو حشيش. خط الهجوم: محمود مرضي - موسى التعمري - يزن النعيمات.

تشكيل الأردن الرسمي لمواجهة قطر في نهائي كأس آسيا 2024

تشكيل الأردن الرسمي لمواجهة قطر في نهائي كأس آسيا

تشكيل منتخب قطر أمام الأردن

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب القطري لقاء النهائي أمام الأردن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

مشعل برشم. خط الدفاع: المهدي علي - بيدرو ميغيل - جاسم جابر - لوكاس مينديز.

المهدي علي - بيدرو ميغيل - جاسم جابر - لوكاس مينديز. خط الوسط: همام الأمين - أحمد فتحي - محمد وعد.

همام الأمين - أحمد فتحي - محمد وعد. خط الهجوم: أكرم عفيفي - المعز علي - يوسف عبد الرزاق.

تشكيل قطر الرسمي لمواجهة الأردن في نهائي كأس آسيا 2024

تشكيل قطر الرسمي لمواجهة الأردن في نهائي كأس آسيا

تكافؤ القوى في مباراة الأردن وقطر - نهائي كأس أمم آسيا

ويظهر أن المنتخبين يتمتعان بتكافؤ في القوة، حيث حقق كلاهما انتصارات مهمة خلال مسارهما نحو المباراة النهائية، إلى جانب امتلاكهما للاعبين ذوي مستوى عالٍ.

ويُعتبر منتخب الأردن حاملًا لأقوى استراتيجيات هجومية بتسجيله "12" هدفًا واستقبال "5" أهداف، ويتفوق بفارق هدف واحد عن منتخب قطر في البطولة حتى الآن، حيث لم يتلق مرماه سوى "4" أهداف.

وتأهل المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية كأفضل ثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، حيث حقق انتصارًا برباعية نظيفة على ماليزيا وتعادل 2-2 مع كوريا، ثم خسر 0-1 أمام البحرين.

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وفي دور الستة عشر، حقق المنتخب الأردني فوزًا مثيرًا على العراق بنتيجة 3-2، وفي الدور التالي تجاوز طاجكستان بفوز مقنع بنتيجة "1-0". وفي نصف النهائي، أظهرت روعة الأداء حينما تفوق على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، محققةً بذلك تأهلها المثير إلى المباراة النهائية.

ومع اقتراب موعد المباراة النهائية مشاهدة الأردن وقطر، ستكون الأوراق مكشوفة، ويعتبر التركيز الشديد من قبل المدرب أمرًا حاسمًا في قراءة استراتيجية خصمه. يُتوقع أن يكون لدى المدرب دور مؤثر في قيادة منتخبه نحو تحقيق الفوز والفوز باللقب.

وأكد المدرب الحسين عموتا على أهمية التركيز الذهني، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة قد تكون الفارق في هذه المواجهة التاريخية. ومن المتوقع ألا يُجري عموتا تغييرات كبيرة في التشكيلة المُعتادة، حيث يتولى بيزيد أبو ليلى مسؤولية حراسة المرمى، وتتكون خط الدفاع الثلاثي من يزن العرب وعبدالله نصيب وسالم العجالين.

كما ستكون مهمة بناء الهجمات النشامى مسؤولية لاعبي الوسط منهم نزار الرشدان ونور الروابدة، بينما يُتوقع أن يكون للاعبي الجناح موسى التعمري وعلي علوان ومحمود مرضي دورًا بارزًا. ويتقدم في المقدمة رأس الحربة يزن النعيمات.

وفي المقابل، أبدى المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب منتخب قطر، إعجابه بقدرات منتخب الأردن خلال المؤتمر الصحفي، حيث ركز على صعوبة المواجهة المرتقبة.

ويسعى لوبيز إلى تحقيق إنجاز بفوز منتخب قطر باللقب، مؤكدًا أن مهمة فريقه في البطولة لم تكتمل بعد وأنهم ما زالوا يسعون لتحقيق الهدف النهائي.

وكان المنتخب القطري قد تأهل إلى المباراة النهائية بأداء متميز، حيث احتل صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط. فقد فاز على لبنان بنتيجة "3-0" وتغلب على طاجكستان والصين بنتائج مماثلة "1-0".

مشاهدة بث مباشر الأردن وقطر في نهائي كأس أمم آسيا 2024 HD |

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وفي دور الستة عشر، حقق فوزًا على فلسطين بنتيجة "2-1"، ثم تجاوز أوزبكستان بفارق ركلات الترجيح "3-2" بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل "1-1". واستمر الأداء المتميز حيث تخطى مرحلة ربع النهائي بفوز مستحق على إيران بنتيجة "3-2".

ويتميز منتخب قطر بتشكيلة لاعبين متجانسة، يعتمد على براعة حارس المرمى المتألق مشعل برشم، ويضم في الجبهة الهجومية لاعبين مميزين مثل بيدور وعلي ولوكاس مينديز.