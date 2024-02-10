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أحمد جودة - القاهرة -

قد أشار بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، إلى أهمية لاعبيه إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين في تشكيلة الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتطلب دراسة في جامعة هارفارد أو أي مؤسسة أخرى لفهمه. عاد هالاند ودي بروين للمشاركة بعد فترة إصابة، ويستعد الفريق لمواجهة إيفرتون.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي إيفرتون اليوم السبت في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جوارديولا يتغني بـ دي بروين وهالاند قبل مواجهة إيفرتون

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، قال جوارديولا: "عندما يسجل لاعب ما 60 هدفًا، فهذا يساهم في فوزك بالمباريات".

وأضاف: "عندما يكون لديك لاعب يقدم ألف مليون تمريرة حاسمة ويسجل أهدافًا، فإن هذا يساعدك أيضًا على الفوز، لا حاجة لدراسة في هارفارد أو أي مكان آخر لفهم ذلك".

وبخصوص فيل فودين، أوضح: "إذا كان يريد التحسن، فسوف يتحسن، هذا هو الواقع، وأعتقد أنه يتطلع لذلك".

وأشار إلى أن فودين كان في حالة جيدة منذ انضمامه للفريق، ويستمر في تقديم مستويات جيدة.

وفيما يتعلق بقرار استخدام البطاقات الزرقاء في المباريات، التي تؤدي إلى إيقاف اللاعبين لمدة 10 دقائق خلال المباراة، قال جوارديولا: "سمعت عن ذلك، ولكنه ليس رسميًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو فيفا".

وأضاف: "عندما يتم إصدار القرارات النهائية وتوضيح القواعد في جميع أنحاء العالم، وليس فقط للحكام والمدربين، سأقدم رأيي، حاليًا هي مجرد فكرة".