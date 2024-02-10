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أحمد جودة - القاهرة - قطر ضد الأردن تويتر مباشر.. مشاهدة مباراة قطر والأردن بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس آسيا 2023

جولة آسيوية قوية بين منتخبي Jordan Vs Qatar اليوم في نهائي عربي خالص، بث مباشر مشاهدة مباراة قطر والأردن في كأس آسيا، قطر ضد الأردن تويتر مباشر.. مشاهدة مباراة قطر والأردن بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس آسيا 2023، قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا 2023، تتصدر هذه المباراة الكبيرة عناوين الساحرة المستديرة. يتلاقى منتخبا قطر والأردن في مواجهة حاسمة بختام البطولة بنهائي يحمل طابعًا عربيًا فريدًا.

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في لحظة تاريخية ممتلئة بالتحدي والتشويق، تتصارع قطر والأردن على أرض ملعب ستاد لوسيل في نهائي كأس آسيا 2023. هذه المواجهة الحاسمة ليست فقط صراعًا كرويًا بل تمثل نزالًا عربيًا شرسًا يحمل في طياته طموحات الفوز وتحقيق التاريخ. ستتصاعد حماسة الجماهير وترتفع التوقعات في مشهد يعكس عظمة اللحظة وشغف اللعبة.

قطر ضد الأردن تويتر مباشر.. مشاهدة مباراة قطر والأردن بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس آسيا 2023

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مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

يلاقي المنتخب القطري الأول نظيره منتخب الأردن مساء اليوم السبت 10 فبراير الجاري، في إطار المباراة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا 2023.

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ويستضيف ملعب ستاد لوسيل في دولة قطر العربية الشقيقة البلد المستضيفة للمسابقة المباراة بين منتخبي قطر والأردن ضمن الموقعة النهائية في كأس أمم آسيا 2023.

وكان حجز منتخب قطر مقعده في المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 للنسخة الثانية على التوالى، عقب الفوز على نظيره إيران بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين يوم الأربعاء الماضي.

فيما حسم منتخب الأردن تأهله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا 2023، عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة.

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متى موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا؟

ومن المقرر أن تقام مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023 اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة قطر والأردن المتوقع في نهائي كأس آسيا

تشكيل منتخب قطر:-

حراسة المرمى:مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق.

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تشكيل منتخب الأردن:-

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، براء مرعي، يزن العرب

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد.

خط الهجوم: محمود المرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري.

حكم مباراة قطر والأردن في كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار الحكم الصيني ما نينج لإدارة نهائي كأس آسيا 2023 بين المنتخب القطري ونظيره الأردن، حيث أشرف ما نينج على ثلاث مباريات في هذه البطولة، بدءًا من مواجهة كوريا الجنوبية والبحرين في دور المجموعات، وصولًا إلى مباراتين هامتين في ثمن النهائي وربع النهائي لمنتخب قطر وفلسطين، وإيران ضد كوريا الجنوبية على التوالي.

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تاريخ مواجهات قطر والأردن قبل نهائي كأس آسيا

شهد تاريخ المباريات بين منتخبي قطر والأردن إجتماعهما في 17 مواجهة، ويميل السجل التاريخي لصالح منتخب قطر حيث حقق العنابي الانتصار في 10 من تلك المباريات، فيما انتهت 3 لقاءات بالتعادل، ونجحت الأردن في الفوز في 4 مناسبات.

القيمة التسويقية لقطر والأردن قبل نهائي كأس آسيا

يصل إجمالي القيمة التسويقية لمنتخب قطر إلى 15.9 مليون يورو، حيث يتصدر أكرم عفيف من نادي السد بقيمة 4.5 مليون يورو كأغلى لاعب في العنابي. في المقابل، تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الأردني 13.65 مليون يورو، ويتميز موسى تعمري، الملقب بـ "ميسي الأردن"، كأغلى لاعب بقيمة 6 ملايين يورو.

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قطر ضد الأردن تويتر مباشر.. مشاهدة مباراة قطر والأردن بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس آسيا 2023

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

تنتقل أحداث مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023، عبر القنوات التالية Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD وSSC1 HD وAl-Rabiaa Iraq وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN ASIAN CUP 1.

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ترددات القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

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تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معلقين مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

أسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا، لكلا من حسن العيدروس وعصام الشوالي وفهد العتيبي وفارس عوض ومحمد حسين اضرضور.