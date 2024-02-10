نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المكسيكي.. مازاتلان يهزم أطلس ويتخوانا يتعادل مع كيريتارو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب مازاتلان على ضيفه أطلس بهدفين نظيفين وتعادل تيخوانا مع ضيفه كيريتارو 1-1 في انطلاقة الجولة السادسة من مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم (كلاوسورا 2024).

وأحرز هدفي مازاتلان في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بالتوقيت المحلي أندريس مونتانيو (ق64) وبريان روبيو (ق88) ليحقق الفريق انتصاره الأول بالبطولة ويرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ14 فيما تجمد رصيد الزوار عند سبع نقاط في المرتبة العاشرة.

وتعادل تيخوانا مع ضيفه كيريتارو سلبيا ليحل في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط بينما يحتل كيريتارو المرتبة الـ15 بأربع نقاط.

ويتصدر البطولة حاليا باتشوكا بـ12 نقطة متقدما بنقطة على مونتيري وأمريكا وتيجريس وجميع هذه الفرق لم تخض بعد مبارياتها بالجولة.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة اليوم السبت وتختتم اليوم الأحد.