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أحمد جودة - القاهرة - قطر ضد الأردن.. شاهد بث مباشر مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا اليوم

قطر ضد الأردن.. شاهد بث مباشر مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا اليوم.. في صدام ناري ومواجهة شرسة، يلتقي منتخب قطر مع نظيره الأردني في نهائي كأس آسيا 2024 التي تقام على استاد لوسيل، لذا يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر إنطلاق هذه المباراة النارية بين منتخب قطر الذي يتسلح بالأرض والجمهور ومنتخب الأردن الذي تأهل لأول مرة في تاريخه.

قطر ضد الأردن.. شاهد بث مباشر مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا اليوم

موعد نهائي كأس آسيا 2024 بين الأردن وقطر

من المقرر أن تنطلق مباراة قطر والأردن في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت، وفي تمام 6:00 مساءً بتوقيت السعودية واليمن وسوريا والأردن والعراق، وفي تمام الساعة 7:00 بتوقيت الإمارات وعمان وقطر والكويت.

قطر ضد الأردن.. القنوات الناقلة

يمكنكم مشاهدة مباراة قطر ضد الأردن عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورت» وهي الناقل الحصري والوحيد الذي يملك حقوق بث بطولة كأس آسيا، وتحديدًا قناة beIN ASIAN CUP 1، بالإضافة إلى القناة العراقية الرابعة، وشبكة قنوات الكأس اكسترا 1، وقنوات SSC Sport، وأبوظبي الرياضية آسيا 1.

معلق مباراة الأردن وقطر عبر القنوات الناقلة

• beIN ASIAN CUP 1 ( عصام الشوالي).

• القناة العراقية الرابعة (مناف الحميداوي).

• الكأس اكسترا 2 (خالد البلوشي ومنتصر الأزهري).

• أبوظبي الرياضية آسيا 1 ( حازم عبدالسلام).

• قنوات SSC Sport (فهد العتيبي – حاتم بطيشة).

تشكيل قطر المتوقع اليوم في نهائي كأس آسيا

من المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر، مباراة العنابي أمام الأردن في نهائي آسيا 2023، بتشكيل مكون من:

• في حراسة المرمى: مشعل برشم.

• في خط الدفاع: جاسم جابر- المهدى على- لوكاس مندس- بيدرو ميجيل كوريا.

• في خط الوسط: محمد وعد- أحمد فتحي- همام الأمين.

• في خط الهجوم: أكرم عفيف- المعز على- يوسف عبدالرازق.

تشكيل الأردن المتوقع في نهائي كأس آسيا

فيما جاء التشكيل المتوقع لـ منتخب الاردن لمواجهة قطر في نهائي كأس آسيا 2023، كالتالي:

• في حراسة المرمى: يزيد أبوليلى.

• في خط الدفاع: عبدالله نصيب- يزن أبوالعرب- براء مرعي.

• في خط الوسط: نزار الرشدان- إحسان حداد- نور الروابدة- محمد أبوحشيش.

• في خط الهجوم: يزن النعيمات- موسى التعمري- محمود المرضي.

ومن الجدير بالذكر، استطاع منتخب قطر حجز مقعده في نهائي كأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي، بعد فوزه مساء الأربعاء الماضي على منتخب إيران بنتيجة (3-2)، في نصف نهائي كأس آسيا 2023، في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة، ليتأهل لمواجهة الأردن اليوم السبت على ملعب لوسيل في نهائي البطولة، بينما تأهل الأردن على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة (2-0).

وكان منتخب قطر قد بدأ بطولة كأس آسيا المقامة على أرضها، بشكل مميز بعدما تصدر المجموعة الأولى التى تضم طاجيكستان والصين ولبنان بالعلامة الكاملة بعد الفوز على لبنان بثلاثية نظيفة، ثم على طاجيكستان بهدف نظيف، ثم الانتصار على الصين فى الجولة الثالثة بهدف نظيف.