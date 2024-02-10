نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب توتنهام يفاجئ سون بتصريحات قوية بعد الخروج من كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد مدرب فريق توتنهام، أنجي بوستيكوجلو، بالتزام واحترافية النجم سون هيونج مين قبل عودته للمشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

مدرب توتنهام يواسي سون

تعرض اللاعب الكوري الجنوبي لخيبة أمل بعد خروج منتخب بلاده يوم الثلاثاء الماضي أمام الأردن في نصف نهائي كأس آسيا، ورغم ذلك، عاد هيونج مين إلى التدريبات الجمعة استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وفي تصريحات لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أشار بوستيكوجلو إلى أنه لم يكن هناك مفاجأة في استعداد هيونج مين للعودة، مشيرًا إلى تجربته السابقة مع المنتخب وتفانيه في خدمة بلاده.

وأضاف المدرب أنه تحدث مع اللاعب بعد الخروج من البطولة ووجد أنه متحمس للعودة والمشاركة مع زملائه في الفريق مرة أخرى، مؤكدًا أن رغبة هيونج مين في الاندماج والمساهمة كانت واضحة، مما لم يفاجئه نظرًا لتفانيه المعهود.