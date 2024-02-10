هل محمد صلاح هيلعب؟.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب على تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول مساء اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 فريق بيرنلي على ملعب أنفيلد وتحت إدارة الحكم تيم ربينسون وذلك في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى المدير الفني الألماني إلى قيادة ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة تصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسبوع الرابع والعشرون.

هل محمد صلاح هيلعب؟

يواصل هداف الريدز محمد صلاح التجهيز من أجل العودة من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ولم يعلن المدير الفني الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب عن مشاركة صلاح في مباراة بيرنلي.

تشكيل ليفربول المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدير الفني الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب المباراة ضد فريق بيرنلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

وفي خط الدفاع: أرنولد، وكوانساه، وفان دايك، وروبرتسون

وفي خط الوسط: إتارو إندو، وإتارو، وماك اليستر

وفي خط الهجوم: لويس دياز، ونونيز، وجوتا

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي