انت الأن تتابع خبر الأهازيج والأعلام الأردنية ترتفع في الدوحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الجمهور الأردني بحماس كبير لنهائي كأس آسيا لكرة القدم، التي يجري السبت، على ىستاد لوسيل في قطر.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة منذ ليلة الجمعة نشاطا كبيرا للجماهير الأردنية التي تجمعت لمساندة المنتخب الوطني الذي يلعب نهائي آسيا مع نظيره القطري عند الساعة السادسة مساء.

ورغم بعض الملاحظات على صعوبة الحصول على تذاكر للمباراة، إلا أن المشجعين تجمعوا في أكثر من مكان في الدوحة وهم يرفعون الأعلام الأردنية ويتغنون بمنتخب النشامى.

كما بدأت الجماهير بترتيب توجهها إلى مدينة لوسيل منذ صباح السبت لإقامة تجمعات احتفالية في ساحة الملعب استعدادا للمباراة.

يذكر أن السفير الأردني في قطر زيد اللوزي، قد أكد في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الحضور الجماهيري المميز للمنتخب الوطني يشير إلى الاهتمام الكبير بالرياضة في الأردن، مشيدا بالمساندة الكبيرة للمنتخب من أبناء الجالية الأردنية بقطر.