انت الأن تتابع خبر هل يرحل عموتة عن النشامى بعد نهائي كأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد النتائج المبهرة التي التي حققها مع النشامى، أكد المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة أن مستقبله مع المنتخب ستُحدد بعد مواجهة قطر في نهائي كأس آسيا مساء السبت.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي: "مواجهة قطر مهمة... لقب من الممكن أن يكون الأول في تاريخ الكرة الأردنية.. قلت للاعبين يجب أن تستمتعوا وتقدموا مستوى جيدا".

وأضاف: "أنا راض عن مستوى المنتخب، وهو تحد على المستوى الشخصي. أنا دائما أبحث عن الألقاب. تشكيلتنا أمام قطر ستكون مكتملة والخيارات متاحة وليست لدينا إصابات".

واختتم المدرب المغربي: "الحديث عن مستقبلي مع المنتخب الأردني سيكون فيما بعد نهائي كأس آسيا".

وكان عموتة تسلم مسؤولية تدريب منتخب الأردن في 27 يونيو 2023 ليقوده لأول نهائي في تاريخه في كأس آسيا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة قطر والأردن على أرضية ملعب "لوسيل" في الدوحة السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.