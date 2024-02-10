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أحمد جودة - القاهرة - شاهد يوتيوب اليوم.. بث مباشر مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا - رابط سريع جودة HD

شاهد يوتيوب اليوم.. بث مباشر مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا - رابط سريع جودة HD.. في الواجهة الرياضية اليوم، يتألق منتخبي قطر والأردن في المباراة النهائية لكأس آسيا 2023، وتعتبر هذه المباراة ليست مجرد منافسة عادية بين فريقين، بل هي لقاء يحمل في طياته تاريخًا جديدًا لكرة القدم الآسيوية، وستشهد القمة النهائية هذا اليوم، تقاطعًا بين التحدي والإثارة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النجاح ورفع كأس البطولة، مما يضيف بعدًا إضافيًا من الحماس والتوتر لهذه المنافسة الرياضية الكبرى.

شاهد يوتيوب اليوم.. بث مباشر مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا - رابط سريع جودة HD

شاهد بث مباشر مباراة قطر والأردن

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موعد نهائي كأس آسيا 2024 بين الأردن وقطر

من المقرر أن تنطلق مباراة قطر والأردن في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت، وفي تمام 6:00 مساءً بتوقيت السعودية واليمن وسوريا والأردن والعراق، وفي تمام الساعة 7:00 بتوقيت الإمارات وعمان وقطر والكويت، وتقام المباراة على استاد لوسيل.

استطاع منتخب قطر حجز مقعده في نهائي كأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي، بعد فوزه مساء الأربعاء الماضي على منتخب إيران بنتيجة (3-2)، في نصف نهائي كأس آسيا 2023، في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة، ليتأهل لمواجهة الأردن اليوم السبت على ملعب لوسيل في نهائي البطولة، بينما تأهل الأردن على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة (2-0).

وكان منتخب قطر قد بدأ بطولة كأس آسيا المقامة على أرضها، بشكل مميز بعدما تصدر المجموعة الأولى التى تضم طاجيكستان والصين ولبنان بالعلامة الكاملة بعد الفوز على لبنان بثلاثية نظيفة، ثم على طاجيكستان بهدف نظيف، ثم الانتصار على الصين فى الجولة الثالثة بهدف نظيف.

الأردن ضد قطر.. القنوات الناقلة

يمكنكم مشاهدة مباراة قطر ضد الأردن عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورت» وهي الناقل الحصري والوحيد الذي يملك حقوق بث بطولة كأس آسيا، وتحديدًا قناة beIN ASIAN CUP 1، بالإضافة إلى القناة العراقية الرابعة، وشبكة قنوات الكأس اكسترا 1، وقنوات SSC Sport، وأبوظبي الرياضية آسيا 1.

تشكيل قطر المتوقع اليوم في نهائي كأس آسيا

من المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر، مباراة العنابي أمام الأردن في نهائي آسيا 2023، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى مشعل برشم. في خط الدفاع جاسم جابر- المهدى على- لوكاس مندس- بيدرو ميجيل كوريا. في خط الوسط محمد وعد- أحمد فتحي- همام الأمين. في خط الهجوم أكرم عفيف- المعز على- يوسف عبدالرازق.

تشكيل الأردن المتوقع في نهائي كأس آسيا

في حراسة المرمى يزيد أبوليلى في خط الدفاع عبدالله نصيب- يزن أبوالعرب- براء مرعي. في خط الوسط نزار الرشدان- إحسان حداد- نور الروابدة- محمد أبوحشيش. في خط الهجوم يزن النعيمات- موسى التعمري- محمود المرضي.

معلق مباراة الأردن وقطر عبر القنوات الناقلة

• beIN ASIAN CUP 1 ( عصام الشوالي).

• القناة العراقية الرابعة (مناف الحميداوي).

• الكأس اكسترا 2 (خالد البلوشي ومنتصر الأزهري).

• أبوظبي الرياضية آسيا 1 ( حازم عبدالسلام).

• قنوات SSC Sport (فهد العتيبي – حاتم بطيشة).