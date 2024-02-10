نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة الأردن ضد قطر | كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منتخب الأردن يتأهب لمباراة قوية في دور النهائي أمام منتخب قطر على ملعب لوسيل، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز والاستفادة من هذه الفرصة للتتويج بلقب بطل كأس آسيا.

موعد مباراة الأردن وقطر في كأس آسيا

تقام مباراة المنتخب الأردن وقطر، في الدور النهائي في كأس آسيا 2023، اليوم السبت 10 فبراير 2024، على استاد الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة الأردن وقطر لحظة بلحظة





القنوات الناقلة لمباراة الأردن وقطر في كأس آسيا

تُنقل مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات beIN SPORTS AFC والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة.

معلق مباراة الأردن وقطر في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من

beIN Sports Asian عصام الشوالي SSC SPORTS 1 فهد العتيبي الكأس اكسترا خليل البلوشي أبو ظبي الرياضية عصام عبده

تشكيل منتخب الأردن المتوقع ضد منتخب قطر في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى يزيد أبو ليلى. خط الدفاع عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي. خط الوسط إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش. خط الهجوم موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

تشكيل منتخب قطر المتوقع ضد منتخب الأردن في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى مشعل برشم. خط الدفاع بيدرو ميجيل - خوخى بوعلام - محمد وعد - جاسم جابر. خط الوسط حسن الهيدوس - أحمد فتحي - بسام الراوي. خط الهجوم لوكاس مينديز - المعز علي - أكرم عفيف.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد قطر

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.