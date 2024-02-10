نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر حسام حسن.. مفاجأة مدوية في عودة طارق حامد من الاعتزال الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مهام عمله بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، بسبب تراجع مستوى ونتائج الفراعنة، لبداية حقبة جديدة مع المدرب الوطني لتحقيق إنجازات جديدة.

ويحرص عميد لاعبي العالم السابق، على متابعة جميع لاعبي الدوري المصري واختيار عناصر أكثر فائدة في الفترة القادمة دون النظر إلى أي أسماء حيث سيكون الفاصل في الانضمام هو أداء ومستوى اللاعب وليش إسمه فقط.

- حسام حسن يفاجئ طارق حامد

وأكد محمد عراقي الناقد الرياضي في تصريحاته مع سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" آليات العمل مع حسام حسن ستختلف بشكل كبير، حيث تحدث الجميع عن وجود مجاملات واضحة في اختيار اللاعبين".

وتابع:" حسام حسن سيختار اللاعبين بناء على الأرقام وليس الأسماء، والتؤام يتابع جيدا نجوم الدرجات الأدنى".

وواصل:" أي لاعب كبير في السن أو معتزل دوليا سيتم تقييم أداءه ولا مانع من ضمه".

وأشار:" إبراهيم حسن لم يتفاوض حول الراتب ولم يتطرق إلى أي حديث مادي، ووافق على جميع بنود التعاقد ولم يعتروضوا على قرار دفع الرواتب مثل مدربي الدوري المصري".