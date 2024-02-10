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أحمد جودة - القاهرة - تويتر اليوم.. شاهد (0-0) مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية بث مباشر

تويتر اليوم.. شاهد (0-0) مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية بث مباشر.. في ذاكرة اللحظات الرياضية الاستثنائية، نتجه اليوم نحو ملعب الحلم الإفريقي لمشهادة فصل جديد من دروب النجاح والإثارة بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية الذان يلتقيان مساء اليوم السبت الموافق 10 فبراير في معركة كروية مرتقبة ضمن كأس أمم إفريقيا، حيث يتصارع الأبطال على العشب الأخضر لتقديم عروض فنية ترسم لوحة جديدة في سماء الكرة الإفريقية، لذا دعونا نترقب هذا الصراع الرياضي المشوق، حيث يلتقي التاريخ بالطموح ليخلقوا سويًا تحفة كروية لا تُنسى.

تويتر اليوم.. شاهد (0-0) مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية بث مباشر

مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

ويدخل منتخب جنوب إفريقيا مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم بهدف التعويض وذلك عقب الهزيمة في المربع الذهبي أمام «نسور» نيجيريا بركلات الترجيح، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

بينما يخوض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراة تحديد المركز الثالث، عقب الهزيمة أمام «المستضيف» كوت ديفوار في المربع الذهبي بهدف نظيف.

موعد مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مساء اليوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، ليكون هو موعد مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن منافسات لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتنطلق مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «فيليكس هوفويت بوانيي».

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا العام، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2 Max.

تشكيلة جنوب إفريقيا أمام الكونغو

• حارس المرمي: رونوين ويليامز.

• خط الدفاع: مافوسا موديبا – ماثوبي مفالا – غوميليمو كيكانا – خوليسو موداو.

• خط الوسط: بيرسي تاو – سفيفيلو سيثولي – تيبوهو موكوينا – دهاتيلو مورينا.

• خط الهجوم: ثيمبا زواني – إيفيدينس ماكغوبا.

تشكيلة الكونغو أمام جنوب إفريقيا

• حارس المرمي: مباسي نزاو.

• خط الدفاع: أرثر ماسواكو – ديلان باتوبينسيكا – شانسيل مبيمبا – جيدون كالولو.

• خط الوسط الدفاعي: صامويل ماوتوسامي – تشارليز بيكل.

• خط الوسط الهجومي: يوان ويسا – جايل كاكوتا – سيلاس كاتومبا.

• خط الهجوم: فيستون مايلي.