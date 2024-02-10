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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تعافي البرازيلي فينيسيوس من مشكلات الظهر التي حالت دون مشاركته في مباراة "الديربي" امام أتلتيكو مدريد الأحد الماضي، مشيرًا إلى أنه سيلعب أمام جيرونا اليوم الأحد، فيما أبدى ثقته في إمكانية مشاركة الألماني أنطونيو روديحر.

وقال أنشيلوتي عشية مواجهة جيرونا "فينيسيوس بخير، ومستعد للعب بلا شك".

أنشيلوتي: فينيسيوس جاهز أمام جيرونا.. وغياب ناتشو

وأبدى أنشيلوتي تفاؤله بشأن روديغر لا سيما بعد عودته للتدريب الجماعي بعد غيابه بسبب كدمة قوية تعرض لها في الفخذ الأيسر أثناء مواجهة خيتافي قبل ثمانية أيام قائلًا "روديجر تدرب اليوم لأول مرة وكان جيدًا. لدينا وقت لنختبره مرة أخرى. سيلعب إذا كان في حالة جيدة وإذا لم يكن كذلك لن نخاطر".

وأكد أنشيلوتي غياب قائد الفريق ناتشو فرنانديز بسبب حمل عضلي زائد وأوضح "ناتشو بدأ التدريبات المنفردة. يعاني من حمل عضلي وليس إصابة عضلية. سيكون جيدًا بحلول الثلاثاء" في إشارة إلى مواجهة لايبزيج بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.