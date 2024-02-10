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أحمد جودة - القاهرة - اتفرج ببلاش.. مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية مباشر اليوم | يلا شوت

اتفرج ببلاش.. مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية مباشر اليوم | يلا شوت.. في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2024، يلتقي منتخبا جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية مساء اليوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري في مواجهة قوية ومنتظرة، وستكون هذه المواجهة فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار والمضي قدمًا نحو الأمام في البطولة القارية الرائعة هذا العام.

اتفرج ببلاش.. مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية مباشر اليوم | يلا شوت

بث مباشر مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية

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موعد مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مساء اليوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، ليكون هو موعد مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن منافسات لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتنطلق مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «فيليكس هوفويت بوانيي».

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا العام، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2 Max.

تشكيلة جنوب إفريقيا أمام الكونغو

• حارس المرمي: رونوين ويليامز.

• خط الدفاع: مافوسا موديبا – ماثوبي مفالا – غوميليمو كيكانا – خوليسو موداو.

• خط الوسط: بيرسي تاو – سفيفيلو سيثولي – تيبوهو موكوينا – دهاتيلو مورينا.

• خط الهجوم: ثيمبا زواني – إيفيدينس ماكغوبا.

تشكيلة الكونغو أمام جنوب إفريقيا

• حارس المرمي: مباسي نزاو.

• خط الدفاع: أرثر ماسواكو – ديلان باتوبينسيكا – شانسيل مبيمبا – جيدون كالولو.

• خط الوسط الدفاعي: صامويل ماوتوسامي – تشارليز بيكل.

• خط الوسط الهجومي: يوان ويسا – جايل كاكوتا – سيلاس كاتومبا.

• خط الهجوم: فيستون مايلي.