نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره فريق بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد بيرنلي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب الانفليد معقل الريدز.

حيث يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، كورتيس جونز، واتارو إندو.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.