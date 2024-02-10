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أحمد جودة - القاهرة - "حسم البرونزية"..موعد مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل

“حسم البرونزية”.. موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل، تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأفريقية نحو مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، وضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام حاليًا في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة.

وتتصدر بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية والفترة الماضية، بشكل كبير حيث يبحث عدد كبير من الجماهير عن الموقعة المرتقبة بين منتخبي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية.

"حسم البرونزية"..موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل

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وفي ذلك الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

يواجه المنتخب الجنوب أفريقي الأول نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة 2023.

ويحتضن ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي المباراة بين منتخبي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، في إطار مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة القارية.

كان خسر منتخب جنوب إفريقيا في الدور النصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا ضد منتخب نيجيريا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والاشواط الإضافية من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

فيما على الجانب الآخر، خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام صاحب الأرض كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة في مباراة الدور النصف النهائي بهدف نظيف.

"حسم البرونزية"..موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل

متى موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو في كأس أمم إفريقيا؟

من المقرر أن تقام مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية اليوم السبت 10 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، التاسعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية المتوقع في كأس أمم إفريقيا

تشكيل جنوب إفريقيا:-

حراسة المرمي: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: مافوسا موديبا – ماثوبي مفالا – غوميليمو كيكانا – خوليسو موداو.

خط الوسط: بيرسي تاو – سفيفيلو سيثولي – تيبوهو موكوينا – دهاتيلو مورينا.

خط الهجوم: ثيمبا زواني – إيفيدينس ماكغوبا.

تشكيل الكونغو الديمقراطية:-

حراسة المرمي: مباسي نزاو.

خط الدفاع: أرثر ماسواكو – ديلان باتوبينسيكا – شانسيل مبيمبا – جيدون كالولو.

خط الوسط: صامويل ماوتوسامي – تشارليز بيكل _ يوان ويسا.

خط الهجوم: فيستون مايلي _ جايل كاكوتا – سيلاس كاتومبا.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports Max HD 1.