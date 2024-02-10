نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره فريق بيرنلي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد بيرنلي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب الانفليد معقل الريدز.

حيث يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري والوحيد لنقل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة ليفربول ضد بيرنلي عبر قناة beIN Sports 1HD.