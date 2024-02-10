نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يعقد جلسة خاصة مع روجيه ميكالي للتنسيق بين المنتخبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر جلسة خاصة مع روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخب الأولمبي عقب انتهاء الموتمر الصحفي يوم الأربعاء القادم.

ويأتي ذلك من أجل التسنيق بين المنتخب الأول والأولمبي لضم للاعبين من المنتخب الأولمبي للمنتخب الأول في الفترة القادمة.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا.

يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة موتمر صحفي يوم الأربعاء القادم بمقر اتحاد الكرة لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

