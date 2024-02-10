نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: تجدد إصابة نجم ريال مدريد.. لو باريزيان: سان جيرمان يغري مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 10-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

آس: تجدد إصابة نجم ريال مدريد

أعلن نادي ​ريال مدريد​ متصدر ​الدوري الاسباني​ عن إصابة مدافع الفريق ​انطونيو روديغر​ قبل ساعات من مباراة ​جيرونا​.

وقال النادي في بيان له نقلته آس: “بعد الفحوصات التي أجراها اليوم الجهاز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة أنطونيو روديغر في العضلات في الفخذ الأيسر الوعائي الجانبي".

لو باريزيان: باريس سان جيرمان يغري مبابي براتب هائل

اكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن فريق ​بي اس جي​ قام بتقديم عرضٍ كبير للاعبه ​كيليان مبابي​، بهدف تمديد عقده لمدة موسمين، وعدم التفريط في انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني اذ سيكون الراتب السنوي لمبابي 80 مليون يورو.

قرار جديد لارضاء الجماهير الغاضبة من ميسي في هونج كونج

قرر منظم المباراة الودية التي جمعت فريق ​انتر ميامي​ الأميركي مع نجوم ​دوري هونج كونج​ والتي أقيمت، في وقت سابق من الأسبوع الحالي دون مشاركة ​ليونيل ميسي​ 50 % من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس النجم الأرجنتيني على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها بأيام فقط.

