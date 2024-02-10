نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفحص الطبي.. ناصر منسي يغيب عن مران الزمالك للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ناصر منسي يغيب عن مران الزمالك للإصابة



يأتي غياب اللاعب بسبب معاناته من إصابة في أصابع القدم، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأول الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2003، وفضل الجهاز الطبي للفريق إراحة ناصر منسي من مران اليوم.



وحرص اللاعب على التواجد في الملعب الفرعي باستاد الدفاع لمتابعة المران، والخضوع لفحص من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.