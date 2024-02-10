نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الإداري للزمالك يكشف تفاصيل وديتي الأبيض خلال الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خوض مباراتين وديتين يومي الاثنين المقبل، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.



وأكد المدير الإداري للفريق أن الزمالك سيلتقي مع فريقي ليفلز والفيوم في مباراتين وديتين يوم الاثنين المقبل، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري.

المدير الإداري للزمالك يكشف تفاصيل وديتي الأبيض خلال الأيام المقبلة



وكان الفريق الأبيض خاض مباراتين وديتين يوم الخميس الماضي أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

