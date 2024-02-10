نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته في مباراة الشباب.. أحمد حمدي يبدأ برنامجه التأهيلي بقيادة طبيب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم السبت، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.



وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2005، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب النادي.



وينفذ اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

