بث مباشر مشاهدة مباراة قطر والأردن اليوم 10-02-2024 في نهائي كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - جولة النهائي الآسيوي بين Jordan vs Qatar اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وقطر يلا شوت بث مباشر اليوم 10-02-2024 في نهائي كأس آسيا، سيقام نهائي كأس آسيا 2024 في ملعب لوسيل، وهو يجمع بين منتخب قطر ومنتخب الأردن. يُعتبر منتخب قطر حامل اللقب ويعتبر الفريق المحلي، بينما يعد منتخب الأردن الفريق المفاجئ في البطولة.

حقق منتخب الأردن إنجازًا تاريخيًا كبيرًا بالتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه المذهل على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0. ورغم أن "النشامى" يتمتعون بالثقة، إلا أنهم سيواجهون تحديًا صعبًا أمام المنتخب القطري الذي وصل للنهائي للمرة الثانية على التوالي وسيحظى بدعم الجماهير.

من ناحية أخرى، فإن صعود منتخب قطر إلى النهائي ليس مفاجئًا كبيرًا، حيث لم يواجه العديد من الصعوبات في طريقه إلى المباراة النهائية. تصدر المجموعة التي ضمت طاجيكستان والصين ولبنان، وتغلب على تايلاند وأوزبكستان في مراحل الإقصاء، قبل أن يواجه تحديًا أكبر أمام إيران في نصف النهائي.

سيكون النهائي مباراة مثيرة ومنتظرة بين منتخبي قطر والأردن، حيث يتنافس الفريقان على اللقب القاري وسط توقعات كبيرة من الجماهير.

ما القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن اليوم؟

هنا نوفر لك مشاهدة مباراة قطر والأردن بث مباشر يوتيوب تم توزيع حقوق بث كأس آسيا 2024 على عدة قنوات عربية، وتعتمد القناة التي يتم اختيارها على البلد الذي تبث فيه. ستتمكن جميع الدول العربية من مشاهدة مباراة قطر والأردن ما عدا الإمارات والسعودية والعراق.

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر والأردن يلا شوت دون تقطيع

في العديد من البلدان العربية، ستتم بث المباراة على قنوات بي إن سبورتس كأس آسيا وقنوات الكأس اكسترا 1 و2.

في العراق، ستنقل المباراة عبر القناة الرابعة العراقية، بينما ستكون المباراة متاحة في الإمارات على قناة أبوظبي الرياضية آسيا.

في المملكة العربية السعودية، ستتم بث المباراة على قناة SSC 1 HD، والتي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في المملكة العربية السعودية. لمشاهدة المباراة في السعودية، ستحتاج إلى الاشتراك في قنوات SSC وامتلاك جهاز GOBX.

نزلها حالًا.. تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن اليوم في نهائي كأس أمم آسيا

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 Alkass EXTRA One HD سهيل سات 11642 أفقي 27500 2/3 Alkass EXTRA One HD نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 Alkass EXTRA TWO HD سهيل سات 11566 أفقي 27500 2/3 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة قطر والأردن اليوم في نهائي آسيا؟

سيكون بث مباشر مباراة قطر والأردن تويتر في نهائي كأس آسيا 2024 متاحًا من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة بي إن كونكت.

ويمكنك متابعة المباراة أيضًا من داخل السعودية عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة شاهد VIP، أو من خلال تطبيق Starzplay إن كنت في الإمارات.

12 معلقين.. من معلقي مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا؟

القناة المعلق beIN Asian Cup عصام الشوالي + حسن العيدروس AL Kass Extra خليل البلوشي + خالد الحدي SSC فهد العتيبي + حاتم بطيشة SSC EXTRA فارس عوض + محمد حسين Abu Dhabi Sports حازم عبد السلام + عصام عبده الرابعة العراقية نورالدين آيت علي + حسام الوائلي

بالتوقيت.. ما موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس الأمم الآسيوية؟

ستقام بث مباشر مباراة نهائي كأس آسيا 2023 بين منتخبي الأردن وقطر في يوم السبت الموافق 10 فبراير/شباط على ملعب ستاد لوسيل.

سيتم بدء المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن وقطر والسعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

تشكيل منتخب قطر اليوم

الحارس الأساسي: مشعل عيسى برشم

الدفاع: بيدرو ميجيل- لوكاس مينديز- المهدي على- محمد وعد

وسط الميدان: حسن الهيدوس- جاسم جابر- أحمد فتحي- همام أحمد

الهجوم: المعز على- أكرم عفيف

تشكيل منتخب الأردن اليوم

حراسة المرمى يزيد أبوليلى

خط الدفاع عبدالله نصيب- يزن العرب- براء مرعي

خط الوسط إحسان حداد- نزار محمود- نور الروابدة- محمد على حشيش

خط الهجوم محمود المرضي- يزن النعيمات- موسى التعمري

قطر ضد الأردن.. كيف وصلنا إلى هنا؟

توقع الكثيرون أن المنتخبين لن يصلوا إلى المباراة النهائية، وذلك بناءً على النتائج التي حققوها قبل بداية البطولة. كانت الترشيحات تميل إلى منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية، وبشكل أقل أستراليا وإيران والسعودية.

للمرة الأولى في تاريخهم، نجح منتخب الأردن في التأهل إلى النهائيات لبطولة كأس آسيا لهذا العام. حقق "النشامى" هذا الإنجاز بعد فوزه بثنائية نظيفة على منتخب كوريا الجنوبية في المربع الذهبي للبطولة.

من جانبه، تأهل منتخب قطر المستضيف إلى النهائيات للمرة الثانية على التوالي. حقق "العنابي" هذا الإنجاز بعد فوز مثير في المربع الذهبي على منتخب إيران بنتيجة 3-2.

مشوار منتخب قطر في آسيا 2024:

لم يكن المنتخب القطري، الذي يحتل المركز 58 عالميًا، في أفضل حالاته قبل بدء البطولة. قام بتغيير المدرب قبل شهر من استضافة البطولة، حيث تم تعيين المدرب الإسباني ماركيس لوبيس بدلًا من المدرب البرتغالي كارلوس كيروش. كانت هناك شكوك حول قدرته على الدفاع عن لقبه.

ولكن تغيرت الأمور تمامًا في بطولة كأس آسيا الحالية. حقق المنتخب القطري النتائج المثالية في دور المجموعات، حيث فاز بثلاثة مباريات متتالية، وهي 3-0 على لبنان و1-0 على كل من طاجيكستان والصين.

في دور الـ16، تمكن المنتخب القطري من تجاوز تأخره أمام المنتخب الفلسطيني وتحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

في ربع النهائي، تأهل المنتخب القطري بعد ركلات الترجيح على حساب أوزبكستان، حيث تصدى حارس المرمى مشعل برشم لثلاث ركلات ترجيح.

تحدا المنتخب القطري القوي في نصف النهائي منتخب إيران، وعلى الرغم من تأخره في بداية المباراة، إلا أنه نجح في التفوق وتحقيق الفوز بنتيجة 3-2 في نهاية المباراة.

مشوار منتخب الأردن في كأس آسيا 2024:

بالمقابل، لم يكن المنتخب الأردني في أفضل حالاته أيضًا. يحتل المركز 87 عالميًا ولم يحقق أي انتصار في سبع مباريات ودية ورسمية منذ تولي المدرب المغربي حسين عموتة قيادة الفريق في يونيو الماضي. تعرض لهزائم قاسية أمام النرويج بنتيجة 0-6 وأمام اليابان بنتيجة 1-6.

للأردن، فاجأ منتخبه الجميع بتأهله إلى المباراة النهائية ببطولة مع العلم أن أفضل إنجاز سابق للفريق كان وصوله إلى ربع النهائي في عامي 2004 و2011.

وقد ساهمت العديد من العوامل في هذا المشوار المذهل لمنتخب "النشامى"، وأبرزها حنكة مدربه المغربي الحسين عموتة، الذي استطاع التعامل مع ظروف كل مباراة وتهدئة منتقديه بعد بداية صعبة.

تميز منتخب الأردن بأسلوب لعب "الرجولة" خلال ست مباريات في البطولة الحالية، ورفع شعار عدم الاستسلام، خاصة في المراحل الخروجية. تمكن الفريق من إقصاء المنتخب العراقي القوي الذي تغلب على اليابان 2-1 في دور المجموعات، وثمن نجاحه على حساب المنتخب الطاجيكي بالفوز 1-0.

ومع ذلك، كان الأهم فوز الأردن المذهل على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 في نصف النهائي. نجح الفريق في منع نجوم المنتخب القادم من شرق آسيا من التسجيل، حيث لم يستطيعوا تسديد الكرة بين الخشبات الثلاث طوال الـ90 دقيقة.

تميز منتخب الأردن بالقوة في جميع خطوطه، بدءًا من حارس المرمى يزيد أبو ليلى، ومرورًا بالدفاع بقيادة يزن العرب وخط الوسط الذي يتألف من ضابط الإيقاع نور الروابدة.

ولا يمكن نسيان الخط الهجومي الذي يملك ثلاثة لاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية، خاصة الثنائي موسى التعمري ويزن النعيمات اللذين سجل كل منهما ثلاثة أهداف في البطولة حتى الآن، بالإضافة إلى علي علوان.