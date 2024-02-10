بعد التألق في أمم إفريقيا.. مابولولو يعود للاتحاد السكندري

أحمد جودة - القاهرة - عاد الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى اليوم إلى الإسكندرية عائدا من أنجولا بعد إنتهاء مهمته مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الإفريقية.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة