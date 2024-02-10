نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التألق في أمم إفريقيا.. مابولولو يعود للاتحاد السكندري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاد الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى اليوم إلى الإسكندرية عائدا من أنجولا بعد إنتهاء مهمته مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الإفريقية.
وتألق مابولولو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الإفريقية وظهر بشكل جيد وسجل ثلاث أهداف خلال البطولة.
مابولولو يعود للاتحاد السكندري
وسيبدأ مابولولو الانتظام تدريبات الاتحاد السكندرى تحت إشراف طارق العشرى المدير الفنى للفريق اليوم.
ويحتل مابولولو صدارة هدافى الدورى برصيد 6 أهداف وسبق له الحصول على اللقب الموسم الماضى.
ويلتقى الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش فى الرابعة عصر الأربعاء على ستاد الإسكندرية فى الدورى الممتاز.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث في جدول الدورى الممتاز برصيد 18 نقطة.