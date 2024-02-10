نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك | تعليمات خاصة من جوميز للاعبين.. آخر تطورات حالة المصابين.. وفقرة التدريب على دقة الهجمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقام المدير الفني بالحديث مع اللاعبين عن الاستعدادات للفترة المقبلة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات، في ظل ارتباطات الزمالك المحلية والأفريقية.



ومنح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، كما تحدث بشأن بعض الملاحظات في المباراتين الوديتين للفريق أمام فريقي الشباب بالنادي.



-ممر شرفي لثنائي الزمالك بالمران



نظم لاعبي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ممرًا شرفيًا لكل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم.



جاء ذلك احتفالًا بعيد ميلاد الثنائي، وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة ناصر ماهر ومحمد شحاتة بمناسبة عيد ميلادهما.



-أحمد حمدي يبدأ برنامجه التأهيلي



بدأ أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.

وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2005، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب النادي.



وينفذ اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت.



-فقرة فنية خاصة بمران الزمالك



ركز الجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالي جوميز، على الجوانب الفنية في مران اليوم، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض فقرة فنية خاصة للتركيز على بعض الجوانب الخططية، استعدادًا للمباريات المقبلة محليًا وأفريقيًا.



وحرص جميع أعضاء الجهاز الفني على متابعة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات باستمرار وتوجيههم خلال الفقرة الفنية.



-ناصر منسي يغيب عن مران الزمالك



حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريب اليوم السبت، بسبب الإصابة.



يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة في أصابع القدم، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأول الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2003، وفضل الجهاز الطبي للفريق إراحة ناصر منسي من مران اليوم.



وحرص اللاعب على التواجد في الملعب الفرعي باستاد الدفاع لمتابعة المران، والخضوع لفحص من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.



-أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلي



خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم.



ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.



-تقسيمة فنية خاصة بنهاية مران الزمالك



خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خاصة في منتصف الملعب خلال مران اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.



وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على إقامة التقسيمة باستخدام المرمى الصغير دون حراس مرمى لزيادة الدقة في إنهاء الهجمات.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.