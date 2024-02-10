نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روديجر يغيب عن ريال مدريد 15 يوما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استُبعد مدافع ريال مدريد، الألماني أنطونيو روديجر، من تشكيلة المباراة ضد جيرونا اليوم السبت بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر، مما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين تقريبا.

وبذلك زادت متاعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أصبح بلا أي قلب دفاع في الفريق قبيل المواجهة المرتقبة أمام جيرونا، صاحب المركز الثاني في ترتيب "الليغا".

وبالإضافة إلى روديجر، يعاني ناتشو فرنانديز من مشاكل عضلية، كما يعاني البرازيلي إيدير ميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبتين.

ولهذا، قد ينتقل الفرنسي أوريليان تشواميني من خط الوسط إلى قلب الدفاع وسيكون بجواره إما داني كارباخال، كما حدث في الدربي ضد أتلتيكو مدريد الأحد الماضي 1-1 أو الفرنسي فيرلاند ميندي.

الخيار الآخر لدى أنشيلوتي هو مدافع فريق الناشئين جاكوبو رامون (19 عامًا).

وقد تفتح إصابة روديجر في اللحظات الأخيرة الباب أمام المدافع الشاب للعب في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، حيث سيغيب الألماني، خلال الأسبوعين المقبلين؛ والتي تتضمن المواجهة ضد لايبزيغ في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ورايو فاييكانو يوم الأحد 18 فبراير (شباط)، وإشبيلية في سانتياغو برنابيو يوم الأحد 25 فبراير.