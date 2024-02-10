نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة "فتوح".. وموعد عودته للتدريبات الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم السبت، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.



ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية



موعد انتظام فتوح في التدريبات الجماعية



وومن جانبه يسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.