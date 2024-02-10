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أحمد جودة - القاهرة - شاهد آلحين بث مباشر مجانا .. مباراة قطر والأردن في نهائي كاس أسيا 2024

جولة عربية وآسيوية شرسة بين الأردن وقطر jordan vs Qatar..شاهد آلحين بث مباشر مجانا.. مباراة قطر والأردن في نهائي كاس أسيا 2024

..تُقام على ملعب لوسيل اليوم السبت 10 فبراير 2024، مباراة تاريخية تُجمع بين المنتخب القطري ونظيره الأردني في نهائي كأس آسيا 2024.

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شاهد بالبث المباشر قطر والأردن اليوم QATAR and jordan.. مشاهدة قطر × الأردن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نهائي كأس أسيا 2024 من هنا

شاهد آلحين بث مباشر مجانا.. مباراة قطر والأردن في نهائي كاس أسيا 2024

ملحمة عربية على ملعب لوسيل: قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

يُشارك المنتخب القطري في نهائي البطولة للنسخة الثانية على التوالي، بعد فوزه على إيران 3-2 في نصف النهائي.

بينما حقق المنتخب الأردني إنجازًا تاريخيًا بتأهله لأول مرة لنهائي كأس آسيا، بعد فوزه على كوريا الجنوبية 2-0.

بدأ المنتخب القطري مشواره في البطولة بشكل مميز بتصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، ثم واصل انتصاراته في الأدوار الإقصائية ليصل إلى النهائي.

واجه المنتخب القطري صعوبات في بعض المباريات، إلا أنه تمكن من تخطيها بفضل إصرار لاعبيه وروحهم القتالية.

يُمني المنتخب القطري النفس بتحقيق الفوز وحصد لقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، بينما يسعى المنتخب الأردني لكتابة التاريخ وتحقيق إنجازٍ غير مسبوق.

تُوّقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، خاصةً مع وجود لاعبين موهوبين ومدربين ذوي خبرة في كلا المنتخبين.

فمن سيُتوّج بطلًا لكأس آسيا 2024؟ هل يُحافظ المنتخب القطري على لقبه أم يُحقق المنتخب الأردني إنجازًا تاريخيًا؟

انتظرونا لمتابعة أخبار ومجريات هذه المباراة الحاسمة.

شاهد بالبث المباشر قطر والأردن اليوم QATAR and jordan.. مشاهدة قطر × الأردن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نهائي كأس أسيا 2024 من هنا

موعد مباراة قطر وإيران في كأس آسيا



في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة سيكون موعد مباراة قطر ضد إيران على ملعب الثمامة، حيث بلغ منتخب قطر الدور نصف النهائي للمرة الثانية تواليًا بعد نسخة 2019، التي توِّج بها، عقب فوزه على نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح 3ـ2.

شاهد آلحين بث مباشر مجانا.. مباراة قطر والأردن في نهائي كاس أسيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وقطر

تُنقل مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا 2024 على العديد من القنوات العربية والعالمية،

أبرزها:

beIN ASIAN CUP 1 مع المعلق عصام الشوالي.

مع المعلق عصام الشوالي. القناة العراقية الرابعة مع المعلق مناف الحميداوي.

مع المعلق مناف الحميداوي. الكأس اكسترا 2 مع المعلقين خالد البلوشي ومنتصر الأزهري.

مع المعلقين خالد البلوشي ومنتصر الأزهري. أبوظبي الرياضية آسيا 1 مع المعلق حازم عبدالسلام.

مع المعلق حازم عبدالسلام. قنوات SSC Sport مع المعلقين فهد العتيبي وحاتم بطيشة.

وتُبث المباراة أيضًا على منصات BeIN SPORTS Connect وTOD TV.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأردن وقطر

القناة التردد الاستقطاب FEC beIN ASIAN CUP 1 11919 أفقي 27500 القناة العراقية الرابعة 12054 أفقي 27500 الكأس اكسترا 2 12015 أفقي 27500 أبوظبي الرياضية آسيا 1 12130 أفقي 27500 SSC Sport 1 HD 12392 أفقي 27500 SSC Sport 2 HD 12380 أفقي 27500

شاهد بالبث المباشر قطر والأردن اليوم QATAR and jordan.. مشاهدة قطر × الأردن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نهائي كأس أسيا 2024 من هنا

معلقو مباراة الأردن وقطر



تُقام مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا 2024، يوم السبت 10 فبراير 2024، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيكون هناك عدد من المعلقين المميزين الذين سيُعلقون على المباراة عبر القنوات الناقلة.

عصام الشوالي: سيُعلق على المباراة عبر قناة beIN ASIAN CUP 1.

مناف الحميداوي: سيُعلق على المباراة عبر القناة العراقية الرابعة.

خالد البلوشي ومنتصر الأزهري: سيُعلقان على المباراة عبر قناة الكأس اكسترا 2.

حازم عبدالسلام: سيُعلق على المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1.

فهد العتيبي وحاتم بطيشة: سيُعلقان على المباراة عبر قنوات SSC Sport.

وُيُعدّ هؤلاء المعلقون من أفضل المعلقين في العالم العربي، ولديهم خبرة كبيرة في التعليق على المباريات الكبيرة.