كورة لايف: مشاهدة مباراة الأردن وقطر بث مباشر اليوم yalla shoot.. ماتش النشامي الآن يلا شوت

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الأردن وقطر يلا شوت بث مباشر في نهائي كأس آسيا

بث مباشر مباراة الأردن وقطر Jordan Sport Live في نهائي كأس آسيا، سيكون استاد نهائي كأس العالم 2022 “لوسيل” مسرحًا لنهائي كأس آسيا 2023 بنكهة عربية خالصة حيث سيجمع صاحب الضياقة وحامل اللقب “منتخب قطر” وشقيقه “منتخب الأردن” الباحث عن تحقيق المجد والصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى.

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بفضل أداء رائع وإصرار قوي، نجح منتخب قطر في حجز مقعده في نهائي كأس آسيا لكرة القدم للنسخة الثانية على التوالي. جاء ذلك بعد فوزه المثير يوم الأربعاء على منتخب إيران بنتيجة 3-2 في نصف نهائي البطولة المقامة في قطر.

تجري المباراة النصف النهائية على استاد الثمامة، الذي امتلأ بالجماهير المتحمسة لمشاهدة هذا اللقاء المهم. وقد قدم المنتخب القطري أداءً مميزًا طوال المباراة، حيث سجل ثلاثة أهداف مهمة أثناء الوقت الأصلي، بينما سجل منتخب إيران هدفين فقط.

وكانت بداية البطولة مبهرة لمنتخب قطر، حيث تصدر المجموعة الأولى التي تضمت الفرق القوية مثل طاجيكستان والصين ولبنان. حقق المنتخب القطري الفوز في جميع مبارياته بالعلامة الكاملة، بدءًا من الفوز الكبير على لبنان بثلاثة أهداف نظيفة، ثم الفوز على طاجيكستان بهدف مقابل لا شيء، وأخيرًا الفوز على الصين بهدف نظيف.

واستمر أداء المنتخب القطري المميز في دور الـ16، حيث التقى منتخب فلسطين في مباراة عربية خالصة. وبعد مباراة مثيرة، نجح المنتخب القطري في الفوز بنتيجة 2-1، مستمرًا في تقدمه في البطولة التي تقام على أرضه وبين جماهيره المتعطشة للانتصارات.

ديربي عربي مرتقب بين الأردن وقطر على لقب كأس أمم آسيا.. اليوم

وصل منتخب الأردن، بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، للمباراة النهائية بعد مشوار صعب بالفوز على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما في ثانى مبارياته، والهزيمة من البحرين بهدف نظيف في ثالث مبارياته في دور المجموعات، ليصعد إلى دور ربع نهائي البطولة كمركز ثالث برصيد 4 نقاط.

وأطاح منتخب الأردن الشهير بـ "النشامي" فى دور الـ16 بمنتخب العراق، أحد المرشحين على اللقب، وحقق فوزا مثيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحقق مفاجأة كبرى فى هذا الدور.

واستمرت رحلة النشامى ليحقق فوز صعب على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في دور ربع نهائي كأس آسيا، ليواصل إبهار المتابعين للبطولة الذى لم يكن أكثر المتفائلين فيهم أن يتخيل هذا السيناريو.

وكتب منتخب النشامى التاريخ عندما أطاح بمنتخب كوريا الجنوبية المدجج بالنجوم والذى يتقدمهم سون نجم توتنهام الإنجليزى، في دور نصف النهائي بهدفين نظيفين، ليخطف ورقة العبور لنهائى كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

ما القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الاردن وقطر اليوم؟

يشهد نهائي كأس آسيا حدثًا تاريخيًا يجمع بين المنتخبين الأردني والقطري في ملعب لوسيل، حيث يطمح كل منهما إلى حصد اللقب القاري لكأس آسيا وقد تم تخصيص العديد من القنوات العربية المجانية لبث المباراة، وتسهيل متابعة هذا الحدث الرياضي المميز للجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي حيث من المقرر أن تذاع المباراة على شبكة قنوات SSC السعودية، وقناة الرابعة العراقية، وقناة أبوظبي الآسيوية، وقناة beIN Asian Cup وقنوات الكأس الرياضية القطرية كالتالي

قناة SSC 1 HD: تردد القناة هو 12380 استقطاب افقي وهي تتواجد على عرب سات والترميز: 27500 والتصحيح: 3/4 والمعلقون: فارس عوض وفهد العتيبي.

beIN Asian Cup تردد القناة: 12188 أفقي على نايل سات والترميز: 27500 والتصحيح: 3/4. والمعلقون: عصام الشوالي وحسن العيدروس.

قناة Alkass EXTRA One HD وتردد: 12604 أفقي على نايل سات والترميز: 27500 والتصحيح: 2/3 والمعلقون: خليل البلوشي ومحمد السعدي.

القناة الرابعة العراقية: تردد: 10892 أفقي على نايل سات والترميز: 27500. والتصحيح: 3/4. والمعلقون: نورالدين آيت علي وحسام الوائلي.

5. Abu Dhabi Sports Asia: التردد: 11526 علي القمر الصناعي: النايل سات والاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6المعلقون: محمد حسين وحازم عبد السلام.

تشكيلة مباراة الأردن وقطر في نهائي أمم آسيا

أولًا: تشكيل منتخب الأردن

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، براء مرعي، يزن العرب

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد

خط الهجوم: محمود المرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري

ثانيًا: تشكيل منتخب قطر

حراسة المرمى:مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق

الأردن وقطر اليوم:

وفي المباراة القادمة في دور الثمانية، واجه منتخب قطر تحديًا كبيرًا من منتخب أوزبكستان. انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي. وفي ركلات الترجيح الحاسمة، تفوق المنتخب القطري بنتيجة 3-2 ليحجز مقعده في نصف النهائي.

وفي المباراة المثيرة لنصف النهائي، استمر منتخب قطر في تقديم عروض قوية. تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف مهمة في مرمى منتخب إيران، الذي سجل هدفين فقط. وبهذا الانتصار المهم، يتأهل منتخبقطر لمواجهة الأردن في المباراة النهائية لكأس آسيا 2023.

ستقام المباراة النهائية بين منتخب قطر والأردن يوم السبت المقبل على ملعب لوسيل، وسط توقعات بحضور جماهير كبيرة لدعم المنتخبين. يسعى منتخب قطر للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، بينما يطمح منتخب الأردن في تحقيق الانتصار وحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

مدرب المنتخب القطري، السيد جوستافوسون، أعرب عن ثقته الكبيرة في فريقه وقدرته على تحقيق الفوز في المباراة النهائية. وأشاد بالأداء القوي الذي قدمه اللاعبون طوال البطولة، مشيرًا إلى أنهم جاهزون للتحدي الأخير.

من جانبه، يأمل المنتخب الأردني في تحقيق المفاجأة وتحقيق اللقب بعد تأهله بفوزه على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 في نصف النهائي. يعتبر هذا التأهل إنجازًا كبيرًا للمنتخب الأردني، الذي يسعى لتقديم أداء قوي وقتالي في المباراة النهائية.